В Кабуле произошел мощный взрыв
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В западной части афганского Кабула произошел мощный взрыв, сообщают местные СМИ.
"По предварительным данным, на школьной станции Дашт-э-Барчи в шестом районе на западе Кабула был взорван микроавтобус", - сообщает информационное агентство Aamaj News.
Подробностей происшествия, в том числе информации о жертвах пока нет.
#BREAKING— Aamaj News (@aamajnews24) December 10, 2021
Explosion in west of Kabul
Details to follow#aamajnews pic.twitter.com/nrnT2YY1CN
Захватившее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало произошедшее.