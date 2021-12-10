Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кабуле произошел мощный взрыв

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В западной части афганского Кабула произошел мощный взрыв, сообщают местные СМИ.

"По предварительным данным, на школьной станции Дашт-э-Барчи в шестом районе на западе Кабула был взорван микроавтобус", - сообщает информационное агентство Aamaj News.

Подробностей происшествия, в том числе информации о жертвах пока нет.

Захватившее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало произошедшее.

Афганистан Кабул

Новости

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Россиянин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Киев заявил, что корабль ВМС Украины выполнял задачи в своих территориальных водах

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });