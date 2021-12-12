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Дом обрушился в сицилийском городе в результате взрыва газа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Четырехэтажное здание в городе Равануза в итальянской Сицилии обрушились в результате взрыва после крупной утечки газа, сообщило агентство ANSA.

Пожарным удалось потушить огонь, на месте происшествия ищут пропавших людей. Один человек погиб, двух женщин достали из-под завалов живыми. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

По предварительным данным, газ мог скопиться под землей или в замкнутом пространстве, а взрыв спровоцировало срабатывание лифта.

Сицилия

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