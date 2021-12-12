Дом обрушился в сицилийском городе в результате взрыва газа
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Четырехэтажное здание в городе Равануза в итальянской Сицилии обрушились в результате взрыва после крупной утечки газа, сообщило агентство ANSA.
#Ravanusa #Italy— Shane B. Murphy (@shanermurph) December 11, 2021
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Пожарным удалось потушить огонь, на месте происшествия ищут пропавших людей. Один человек погиб, двух женщин достали из-под завалов живыми. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.
По предварительным данным, газ мог скопиться под землей или в замкнутом пространстве, а взрыв спровоцировало срабатывание лифта.
A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul posto poliziotti questura Agrigento con squadre @emergenzavvf e @DPCgov#11dicembre pic.twitter.com/w6OqChvp6h— Polizia di Stato (@poliziadistato) December 11, 2021