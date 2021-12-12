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Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех

Число погибших при взрыве газа в сицилийском городе достигло трех
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли при обрушении жилого дома в результате взрыва газа в городе Равануза на Сицилии, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Судьба еще шести человек остается неизвестной. Ранее в воскресенье сообщалось об одном погибшем и двух спасенных из-под завалов женщинах.

В результате взрыва также были разрушены три соседних незаселенных здания, еще в трех выбило стекла, уточняет AP.

Предполагается, что взрыв произошел из-за скопления газа, а спровоцировало его срабатывание лифта.

Сицилия Равануза

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