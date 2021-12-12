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Стратегический самолет-разведчик США RC-135 впервые совершил полет над Украиной

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. В течение более чем четырех часов американский разведчик курсировал по маршруту, начиная от Харьковской и Днепропетровской областей на юго-востоке и далее Запорожской, Херсонской и Николаевской областей на юге к северу от Крыма вплоть до Одесской области.

Всего самолет находился воздушном пространстве Украины более шести часов. Ранее полеты такого самолета над страной не фиксировались. В операциях на Украине использовались лишь стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в регионе Балтики и на Севере.

Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, в пятницу истребитель Су-30 вылетал на сопровождение самолета-разведчика Р-8А Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря. Там заявили, что нарушения границы не допущено.

RC-135 Joint Rivet

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