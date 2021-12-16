Самолет ВВС США RC-135 провел новый полет над Украиной

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint в четверг совершил новый полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 16 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. В течение примерно четырех часов американский разведчик курсировал по маршруту, начиная от Харьковской и Днепропетровской областей до Запорожской и Херсонской, в том числе к северу от Крыма. Он также совершил пролеты над Николаевской и Одесской областями.

Всего самолет находился воздушном пространстве Украины около пяти часов. Перед подлетом к Украине самолет-разведчик примерно полтора часа кружил к западу от Брестской области Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.

Это уже второй такой полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135W, который фиксируется над Украиной. Впервые он был проведен 11 декабря. Ранее полеты такого самолета над страной не проводились, использовались лишь стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России на Черном море, в регионе Балтики и на севере.