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Более 5,3 млн человек в мире скончались после заражения коронавирусом

Число инфицированных COVID-19 превысило 270 млн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 270 162 556, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 306 114 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 921 405 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 797 346.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 697 860. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 475 636 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, на третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших, из них умер 616 941 человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 682,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 450 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 873.

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