Совет ЕС утвердил санкции в отношении ЧВК "Вагнер"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, утвердил санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, подтвердил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

"Решение принято, публикация в "Официальном журнале" Европейского союза ожидается сегодня во второй половине дня", - сообщил собеседник агентства.

Следуя принятым в ЕС правилам, источник не стал называть подпавших под очередные санкции Евросоюза субъектов, предложив дождаться официальной публикации юридических актов.

Ранее было объявлено, что министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник санкционный пакет против российской военизированной организации, известной как ЧВК "Вагнер". Российский бизнесмен Евгений Пригожин, который, по версии Запада, имеет отношение к ЧВК, уже находится под санкциями ЕС.

"На этот раз мы наказываем ЧВК как таковую, еще три организации, связанные с ней, семь физических лиц - ее участников. Очевидно, это еще не все, и в список будут включены другие (лица и организации)", - сказал в минувшую пятницу журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, уточнив, что применяются четыре разных правовых режима Евросоюза, в том числе за злостные нарушения прав человека, совершенные в разных странах.