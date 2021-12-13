Под санкции ЕС, помимо ЧВК "Вагнер", попали восемь лиц

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз в понедельник ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь лиц. Среди них – отмеченный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы "Вагнера", которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии". Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там основателем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как полагают в ЕС, осуществлялись действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в санкционный список попал названный в нем одним из основателей "Вагнера" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции ввели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер".

Под санкции подпали также Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.

Кроме того, в санкционном списке фигурирует россиянин Валерий Захаров. В документе говорится, что он – советник президента ЦАР по вопросам безопасности, а также "ключевая фигура в командной структуре ЧВК "Вагнер".

В ЕС считают, что этот человек "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, совершенные "Вагнером" в ЦАР.

"В частности, речь идет об убийстве трех российских журналистов в 2018 году. За их безопасность ответственность нес именно Валерий Захаров", - подчеркивается в постановлении.

31 июля 2018 года стало известно, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.