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Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке проекта "Северный поток 2".

"Я жду, что "Северный поток 2", как и запланировано, в скором времени сможет быть запущен", - сказал Нехаммер в интервью газете Welt, опубликованном во вторник.

По его словам, в Европе делают ставку на возобновляемые источники энергии, но до тех пор, пока европейские страны нуждаются в нефти и газе, важно диверсифицировать источники.

""Северный поток 2" - это важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергообеспечения", - подчеркнул канцлер Австрии.

При этом Нехаммер выступил против того, чтобы увязывать ситуацию с газопроводом "Северный поток 2" с политикой России в отношении Украины.

"Я не считаю, что запуск "Северного потока 2" нужно увязывать с российским поведением на Украине. Так Евросоюз только навредит самому себе", - сказал канлер.

"Северный поток 2" - это европейский проект, который "не нужно использовать как средство давления на Москву", отметил он.

"Ясно и то, что насилие никогда не может быть средством политики и возможное нарушение международного права, как это бывало и в прошлом, повлечет последствия. Это значит, что интересы Украины как транзитной страны нужно уважать", - добавил Нехаммер.

Карл Нехаммер Австрия Северный поток 2

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