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Премьер Эстонии назвала "Северный поток 2" инструментом давления на ЕС для России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Эстония выступает против запуска газопровода "Северный поток 2", в Таллине уверены, что он послужит для России геополитическим инструментом против Европейского союза, заявила премьер Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg.

"Когда мы видим, что уязвимы из-за того, что у нас нет достаточно энергии, и видим, кто принимает решение о том, будет ли у нас достаточно энергии и по какой цене мы будем ее получать, а также, что эти вопросы - в руках нашего противника, я не думаю, что это (запуск газопровода - ИФ) - мудрый шаг", - сказала Каллаc.

Кроме того, Каллас заявила, что ЕС следует направить четкий сигнал о готовности сдерживать Россию в случае ее вторжения на Украину, а не ждать, пока она осуществит какое-либо действие в этом направлении.

"В любом случае нам не стоит ждать, пока они сделают ход, а следует дать четкий сигнал о сдерживании, который бы говорил: "Даже не думайте об этом, поскольку мы отреагируем", - добавила эстонский премьер.

Строительство "Северного потока 2" было полностью завершено в сентябре, но Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре временно приостановило процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Эстония Россия Украина ЕС Северный поток 2 Кая Каллас

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