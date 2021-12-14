Гендиректор Morgan Stanley призвал ФРС поскорее повысить ставку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - едеральной резервной системе США следует вскоре повысить процентные ставки, чтобы иметь пространство для маневра в случае спада в будущем, сказал CNBC гендиректор банка Morgan Stanley Джеймс Горман.

По его мнению, Федрезерв намекнет на возможность повышения ставок в 2022 году уже по итогам декабрьского заседания.

"Мы приближаемся к повышению ставок, - сказал Горман. - Мне кажется, Федрезерву стоит заранее поднять ставки, и когда случится неизбежный спад, у нас будут средства для борьбы с ним".

Сейчас Федрезерв находится "в 10 повышениях ставки от нормы", добавил Горман, имея в виду нейтральный для экономики уровень ставки.

"На месте ФРС я бы лучше приступил к активным действиям раньше, чем позже. Запасайтесь боеприпасами и принимайте реальность", - сказал глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит.

По мнению Гормана, повышение ставки не замедлит темпы восстановления, но поспособствует стабилизации экономики.

Декабрьское заседание Федрезерва завершится в среду. Американский ЦБ обнародует новые макроэкономические прогнозы и прогнозы руководства относительно дальнейшей траектории ключевой ставки, и может сообщить об ускорении темпов сворачивания программы скупки облигаций.