Глава ФРС обеспокоен рисками для инфляции из-за появления "омикрона"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Появление нового штама коронавируса "омикрон" может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в 2021 году, заявит в Сенате председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Он выступит в банковском комитете Сената вместе с главой Минфина Джанет Йеллен. Тексты их заявлений уже обнародованы.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в заявлении Пауэлла. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Инфляция, усилившаяся в октябре до 5% (индекс PCE), существенно превышает 2%-ный целевой показатель Федрезерва, обратил внимание чиновник. Производителям сложно удовлетворять потребительский спрос из-за проблем в цепочках поставок, в то время как цены энергоносителей растут, и все это толкает инфляцию вверх.

Эксперты, в том числе в ФРС, "по-прежнему ожидают, что инфляция существенно снизится в следующем году, когда проблема дисбаланса спроса и предложения ослабнет", отмечает Пауэлл. Хотя устойчивость проблем цепочек поставок трудно предсказать, "сейчас есть ощущение, что факторы, способствующие усилению инфляции, сохранятся в течение большей части следующего года", заявил он.

В начале ноября Федрезерв решил сократить объемы выкупа активов, составлявшие $120 млрд в месяц, на $15 млрд в текущем месяце и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре. Позднее некоторые из руководителей ФРС дали понять, что готовы обсуждать наращивание темпов сокращения программы выкупа активов на заседании 14-15 декабря.

В тексте заявления Джанет Йеллен, подготовленного выступления в комитете, снова поднимается вопрос лимита госдолга. Йеллен отмечает, что "подвешивание" решения этой проблемы может подорвать восстановление экономики США и призывает законодателей поднять потолок госдолга.

На заявлениях Пауэлла американский доллар подешевел к евро и иене. Заявление было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1309 по сравнению с $1,1294 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты в паре с иеной опустился до 113,17 иены против 113,53 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.