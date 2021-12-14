Экспорт белорусских товаров через порты Эстонии бьет рекорды, несмотря на санкции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия по-прежнему активно экспортирует нефтепродукты и другие товары через эстонские порты, несмотря на введенные странами Запада санкции, пишет в среду эстонская газета Eesti Paevaleht.

"Из данных департамента статистики следует, что рекордные объемы импортируемых из Белоруссии товаров, которые в основном следуют (через Эстонию - ИФ) транзитом, были превышены уже к октябрю. За первые десять месяцев этого года в Эстонию поступило оттуда товаров на полмиллиарда евро. В основном это тяжелые нефтепродукты, такие как мазут, которые образуют 4/5 импорта", - отмечает издание.

Кроме того, благодаря росту цен на нефтепродукты Белоруссия вошла в топ-10 стран с наибольшими объемами экспорта в Эстонию.

Нефтепродукты через Эстонию в основном перевозятся по железной дороге, и большая часть этих грузопотоков обслуживается госкомпанией Operail. По словам главы ж/д компании Рауля Тоомсалу, заказчиками услуг Operail выступают не белорусские грузоотправители, а местные компании.

В 2020 году в Белоруссии прошли массовые протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко. Это несогласие поддержал ряд стран Запада. За подавление оппозиционных протестов и оказание давления на соседние страны против властей Белоруссии были введены пять пакетов санкций, последний из них - в начале декабря.