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СМИ сообщили о схеме экспорта белорусских нефтепродуктов через Эстонию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подпавшая под санкции Евросоюза Белоруссия использует Эстонию для обхода ограничений и экспорта нефтепродуктов, утверждает эстонская газета Eesti Paevaleht.

"Несмотря на ужесточение санкций ЕС, экспорт нефтепродуктов из диктаторской Белоруссии в Эстонию в прошлом году вырос до рекордного уровня", - пишет Eesti Paevaleht в понедельник.

За минувший год импорт белорусских нефтепродуктов был почти в три раза больше, чем годом ранее, в Эстонию была направлена треть белорусской нефти, которая раньше направлялась в латвийские порты.

По информации издания, для экспорта нефтепродуктов использовался обман с товарными кодами: скорее всего, попадающие под санкции нефтепродукты декларировались под свободными от ограничений кодами.

Издание отмечает, что с режимом Александра Лукашенко связана компания по экспорту нефтепродуктов NNK. Когда эта фирма объявила о первом тендере на перевозку мазута через порты Балтийских стран, количество прибывших в Эстонию товаров с кодом 2707 подскочило с нуля до 150 тыс. тонн в месяц. В Латвии и Литве они по-прежнему на нулевом уровне, говорится в статье.

"Эстония, по сути, единственная страна Европейского союза, которая вообще импортирует из Белоруссии товары с кодом 2707. В прошлом году в некоторые месяцы доля Эстонии в импорте товаров с этим кодом в ЕС достигала более 99%, а в отдельные месяцы она составляла 100%", - отмечает издание.

ЕС Белоруссия Эстония

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