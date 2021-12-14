Повышенная активность самолетов-разведчиков США замечена у черноморских границ РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сразу три американских разведывательных самолета во вторник совершили полеты вдоль российских границ на Черном море, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135U и RC-135V, вылетевшие с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировали вдоль российской границы в районе Крыма и Краснодарского края.

Вслед за этим у границ России на Черном море был зафиксирован полет самолета разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, поднявшегося с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца. Самолет также совершил полет в воздушном пространстве Грузии к югу от границ России на Кавказе и вблизи Армении и Азербайджана.

Кроме того, во вторник еще один американский самолет радиоэлектронной разведки - RC-135W совершил облет Калининградской области. Маршрут его полета проходил над Балтикой, Литвой и Польшей.