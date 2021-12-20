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Военные за неделю зафиксировали 35 иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские истребители на минувшей неделе четыре раза поднимались в воздух из-за приближения к госгранице иностранных военных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

Разведку у российских границ на прошедшей неделе вели 35 иностранных самолетов и один беспилотник, свидетельствуют данные Минобороны РФ, которые опубликованы в понедельник в ведомственной газете "Красная звезда".

"Нарушений воздушного пространства не допущено", - говорится в публикации.

Ранее данные западных авиаресурсов показали повышенную активность самолетов-разведчиков США у черноморских границ России.

Минобороны РФ Россия

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