Супермаркеты Kroger перестанут платить пособия по COVID непривитым работникам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть супермаркетов Kroger Co откажется платить пособия по COVID-19 сотрудникам, не сделавшим прививку от коронавируса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

В частности, компания сообщила своим сотрудникам, что больше не будет выплачивать экстренные больничные пособия, рассчитанные на две недели, работникам, которые не вакцинировались и заболели COVID-19 до тех пор, пока на законодательном уровне не будет установлена обязанность работодателя выплачивать такие пособия.

Kroger также будет взимать дополнительные $50 в месяц в счет медицинской страховки с менеджеров и других сотрудников, не являющихся членами профсоюза, которые не привились от коронавируса.

Обе меры вступят в силу с 1 января, отмечается в документе. Однако они не будут затрагивать сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации или которые не могут делать прививку по религиозным соображениям.

Представитель компании сообщила WSJ, что Kroger модифицирует политику по обеспечению санитарной безопасности, чтобы развить у сотрудниках ответственное поведение, поскольку страна столкнулась со следующей фазой пандемии. Она также добавила, что компания учитывала обратную связь от сотрудников и клиентов, когда принимала решение, и отметила, что работники все еще могут уйти в оплачиваемый отпуск в случае заражения COVID-19.

Котировки акций Kroger растут на 0,1% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.