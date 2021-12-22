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Непривившихся сотрудников Intel c апреля отправят в неоплачиваемый отпуск

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американская корпорация Intel, один из ведущих мировых производителей полупроводников, объявила сотрудникам, что с апреля тем, кто не привьется от коронавируса или не подтвердит отказ от вакцинации по медицинским или религиозным основаниям, придется уйти в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает The Oregonian.

Руководитель кадровой службы Intel Кристи Памбианки в рассылке сотрудникам 7 декабря напомнила им, что им нужно привиться или оформить отвод от прививки до 4 января. Тем у кого будет отвод, придется сдавать тесты на коронавирус раз в неделю, вне зависимости от того, работают они удаленно или в офисе. Тех, у кого не будет отвода, увольнять не будут, но с апреля могут отправить в неоплачиваемый отпуск как минимум на три месяца.

В компании ссылаются на приказ правительства США, который требует от федеральных подрядчиков полностью вакцинировать всех сотрудников к 18 января 2022 года, за исключением лиц с медицинским отводом или отказывающихся прививаться из-за религиозных убеждений. В декабре окружной суд в Джорджии заблокировал это решение, правительство оспорило блокировку.

Intel, несмотря на постановление суда, решила оставить корпоративную политику вакцинации без изменений и продолжает следить за судебным процессом.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Intel США Коронавирус Орегон Кристи Памбианки

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