Суд в Германии решил, что заказ на убийство в Тиргартене выдали власти РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высший земельный суд в Берлине считает, что заказ на убийство в немецкой столице гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей, сообщил судья Олаф Арнольди, оглашая приговор обвиняемому.

"Суд постановил, что он совершил преступление. Его зовут Вадим Красиков. Он действовал по заказу центрального правительства РФ и был сотрудником служб госбезопасности", - сказал судья. Это, по его словам, "не что иное, как государственный терроризм".

Судья отметил, что Россия выдала обвиняемому фальшивый паспорт на другое имя - Вадима Соколова. "Российская Федерация снабдила его фальшивым паспортом. У него совершенно официальный документ", - сказал Арнольди.

Кроме того, российские правоохранительные органы утверждали, что Красиков и Соколов - не одно и то же лицо, тогда как в Германии установили обратное, отметил судья.

Высказывания президента РФ о том, что убитый Хангошвили был террористом, также включили в текст обвинительного заключения.

В среду Высший земельный суд Берлина приговорил 56-летнего россиянина к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене. Немецкие правоохранительные органы установили, что он приехал в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал вердикт немецкого суда "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". По словам посла, решение суда - это "очевидный недружественный акт", который "не будет оставлен без реакции".