В суде Берлина не исключили возможность передачи РФ осужденного по делу Хангошвили

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Высшего земельного суда Берлина Лиза Яни не исключила, что обвиняемый в убийстве в Тиргартене может быть впоследствии передан РФ для отбывания наказания.

"Такое решение, в принципе, может быть принято на последующих этапах", - сказала она "Интерфаксу".

В среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина. Как выяснило следствие, его настоящее имя Вадим Красиков.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Суд посчитал, что заказ на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей.

"Суд постановил, что он совершил преступление. Его зовут Вадим Красиков. Он действовал по заказу центрального правительства РФ и был сотрудником служб госбезопасности", - сказал судья.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал вердикт немецкого суда "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". По словам посла, решение суда – это "очевидный недружественный акт", который "не будет оставлен без реакции".