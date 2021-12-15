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Сети пиццерий Papa John's запретили рекламу с упоминанием криптовалют

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority, ASA) Великобритании запретило рекламу, упоминающую криптовалюты, сети пиццерий Papa John's International и еще шести компаний.

В сообщении ведомства говорится, что на рекламу наложен запрет "из-за безответственного использования неосведомленности потребителей и неспособности проиллюстрировать риск инвестиций (в криптовалюты - ИФ)".

Большинство реклам, подпавших под запрет, было создано криптотрейдинговыми платформами и криптообменниками. В частности, это eToro, Coinburp, Coinbase Europe, Luno Money, Exmo Exchange и Payward.

В рекламе Papa John's UK, размещенной на сайте и в твиттер-аккаунте, клиентам "бесплатно" предлагается часть биткойна "стоимостью 10 фунтов стерлингов ($13) за каждую пиццу, купленную по акции, предоставляющей скидку в 15 фунтов при покупке на 30 фунтов". В рекламе отмечается также, что пиццерия запустила эту акцию в партнерстве с Luno Global.

Кроме того, Papa John's запустила розыгрыш одного биткойна стоимостью 40 тыс. фунтов или годового запаса пиццы.

В компании отметили, что эти акции являются частью ежегодного праздника Bitcoin pizza day, который отмечается в честь дня, когда две пиццы Papa John's были куплены за 10 тыс. биткойнов в мае 2010 года. Сегодня это порядка $482 млн.

Papa John's заявила, что реклама не предполагает каких-либо комментариев по поводу инвестиций в биткойн, она предназначена только для продвижения механизма получения клиентами бесплатного биткойна.

Однако в ASA заключили, что предложение "умаляет значение серьезного и потенциально дорогостоящего финансового решения". "Реклама была адресована широкой аудитории, и мы посчитали, что большинство из тех, кто участвовал в рекламной акции, связанной с покупкой пиццы, вероятно, не имели опыта в обращении с криптовалютами и связанными с этим рисками, - говорится в сообщении ASA. - Мы также отметили, что реклама не содержала предупреждений о рисках, связанных с криптовалютой".

Papa John's Великобритания

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