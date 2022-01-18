Walmart планирует создать собственную криптовалюту и NFT-токены

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Крупнейший американский ритейлер Walmart Inc. подал в США документы на регистрацию собственной криптовалюты и невзаимозаменяемых токенов (NFT), пишет MarketWatch.

Компания в конце декабря подала не менее трех заявок, сообщив о планах зарегистрировать товарный знак для цифровой валюты, сервис по торговле криптовалютами с использованием блокчейн-технологии и скачиваемое программное обеспечение, которое может применяться как в электронной коммерции, так и в дополненной реальности.

Также Walmart направила регулятору документ, в котором расписала возможность создания онлайн-площадки для торговли цифровыми активами на базе технологии NFT.

"Walmart постоянно изучает, как новые технологии могут изменить будущее шопинга, - сказал представитель компании в ответ на вопрос издания Barron's. - Сейчас нам нечем больше поделиться с вами".

За последний месяц капитализация Walmart выросла на 4,2% - до $402,4 млрд.