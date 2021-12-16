Грузия намерена увеличить расходы на оборону почти на $13 млн

В грузинском парламенте считают, что для сдерживания "агрессивных сил" этого недостаточно

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU -Грузинский министр финансов Лаша Хуцишвили в среду на пленарном заседании парламента заявил, что Грузия увеличит расходы на оборону в следующем году на $12,9 млн. Увеличение ассигнований Минобороны Грузии предусмотрено в проекте госбюджета страны на 2022 год, с которым Хуцишвили ознакомил депутатов.

Согласно проекту, в целом финансирование оборонного ведомства составит более $323 млн.

На заседании парламента заместитель председателя комитета по обороне и безопасности, бывший командующий силами обороны Грузии Владимир Чачибая назвал такое увеличение расходов на оборону недостаточным. По его мнению, бюджет министерства обороны должен быть определен хотя бы в размере $419 млн, чтобы ведомство смогло сдерживать "агрессивные силы".

"Вы знаете насколько опасными являются заявления России в последний период по поводу расширения НАТО, и они вызывают определенное беспокойство, что указывает на то, что внешняя политика России не то что ослабнет, а мы должны ожидать еще больше агрессии", - сказал Чачибая.

Министр финансов в ответ на слова Чачибая заявил, что оборонный бюджет Грузии, возможно, полностью не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит страна, но в этом направлении идет активная работа, ведется поиск источников финансирования.