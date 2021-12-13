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В МИД РФ пообещали "тяжелые последствия" в случае расширения НАТО на восток

В МИД РФ пообещали "тяжелые последствия" в случае расширения НАТО на восток
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Попытки расширения НАТО в восточном направлении могут привести к "тяжелым последствиям" для альянса, при этом Россия не будет ставить обсуждение визовых проблем в зависимость от диалога с США по безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

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"Дальнейшего расширения НАТО (на восток - ИФ) быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, - это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - предупредил Рябков.

Он добавил, что "советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили - причем на самых ответственных уровнях, - что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет", но сейчас наблюдается противоположная ситуация. По его словам, Североатлантический альянс ничем не аргументирует необходимость расширения членства на восток.

"Аргументации нет. Более того, они пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток. Они якобы по принципиальным соображениям отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", - заявил Рябков.

Отвечая на вопрос издания, следует ли ждать трансформации подхода Вашингтона к отношениям с Москвой, замминистра иностранных дел РФ заявил, что, кроме запуска структурированных диалогов по стратегической стабильности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, "мы не видим никакого прогресса".

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"При этом мы не стремимся, не пытаемся и не будем смешивать воедино вопросы, не относящиеся к стратегической стабильности, ИКТ-безопасности и, например, какие-то наши трудности двухстороннего характера по визам и деятельности загранучреждений. Это тоже важные сюжеты, но мы не должны допускать, чтобы одно попадало в зависимость от другого", - отметил Рябков.

Он добавил, что Россия будет "работать там, где возникают возможности, где американцы хотя бы относительно прислушиваются к здравому смыслу и к нашим подходам".

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При этом замглавы МИД РФ допустил, что отсутствие улучшений в сфере работы загранучреждений России и Штатов может привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать.

"Выдвигаются все новые требования и ультиматумы (со стороны США - ИФ). Среди них наиболее одиозное - это требование о том, чтобы США покинули сотрудники наших дипучреждений, которые пробыли в США более трех лет. С какой стати больше трех лет - почему не четырех или пяти? Мы вынуждены действовать зеркально", - подчеркнул Рябков.

По его словам, "если ситуация в этой сфере не улучшится, значит и американские сотрудники в будущем году будут возвращаться домой после похожих периодов здесь".

"Это может кончиться тем, что просто загранучреждения не смогут больше функционировать", - констатировал дипломат в беседе с изданием.

Россия США МИД РФ Сергей Рябков

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