Глава Евросовета Мишель уверен, что ЕС может поддерживать политические контакты с РФ
Он предупредил о "массивных последствиях и высокой цене" в случае нападения РФ на Украину
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз способен поддерживать политические контакты с Россией, несмотря на разногласия, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"У нас есть способность напрямую вести дипломатический диалог", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. В качестве примера Мишель привел свои периодические контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мишель подтвердил, что в ЕС готовят общую позицию на случай нападения России на Украину.
"Если такое произойдет, последствия будут массивными, а цена (которую заплатит РФ за такие действия - ИФ) - высокой", - сказал он.
Глава Евросовета напомнил, что лидеры стран ЕС на саммите в четверг как раз обсудят тему возможной реакции на случай конфликта России с Украиной.
Между тем председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК провела подготовительную работу на случай нападения России на Украину.
"Мы выполнили эту работу. Подготовительная работа сделана", - сказала она на пресс-конференции.
Фон дер Ляйен пояснила, что эти меры потребуются "как ответ в случае агрессии (против Украины - ИФ)", и выразила надежду на то, что агрессии не будет.