Глава Евросовета Мишель уверен, что ЕС может поддерживать политические контакты с РФ

Он предупредил о "массивных последствиях и высокой цене" в случае нападения РФ на Украину

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз способен поддерживать политические контакты с Россией, несмотря на разногласия, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"У нас есть способность напрямую вести дипломатический диалог", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. В качестве примера Мишель привел свои периодические контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мишель подтвердил, что в ЕС готовят общую позицию на случай нападения России на Украину.

"Если такое произойдет, последствия будут массивными, а цена (которую заплатит РФ за такие действия - ИФ) - высокой", - сказал он.

Глава Евросовета напомнил, что лидеры стран ЕС на саммите в четверг как раз обсудят тему возможной реакции на случай конфликта России с Украиной.

Между тем председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК провела подготовительную работу на случай нападения России на Украину.

"Мы выполнили эту работу. Подготовительная работа сделана", - сказала она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен пояснила, что эти меры потребуются "как ответ в случае агрессии (против Украины - ИФ)", и выразила надежду на то, что агрессии не будет.