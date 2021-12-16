США побуждают ЕС к введению антироссийских санкций на случай вторжения РФ на Украину

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций на случай вторжения России на Украину, которые затронут российский энергетический сектор и банки, передает агентство Bloomberg со ссылкой источники.

"Администрация Байдена (президента США Джо Байдена - ИФ) подталкивает Европейский союз завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые можно было бы ввести совместно с США в случае нападения России нападет на Украину", - информирует Bloomberg.

При этом источники отметили, что союзники из ЕС в отличие от США настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.

По данным источников, в Брюсселе также считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций. Как сообщалось ранее, администрация США рассматривает эту меру на случай нападения России на Украину. Телеканал CNN назвал это "ядерной опцией".

Сообщения от источников поступили на фоне саммита ЕС, где лидеры обсуждают пакет новых ограничительных мер на случай вторжения России на Украину.

Bloomberg также пишет, что Белый дом проинформировал Россию о мерах, к которым Вашингтон может прибегнуть в случае осложнения ситуации вокруг Украины. По данным агентства, в США вновь заявили о готовности задействовать меры, которые не были применены в 2014 году, когда Россия присоединила Крым.

Байден ранее заявлял журналистам, что в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным предупредил его о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал введение санкций тупиковым путем, который в конечном итоге "обернется против самих инициаторов этих односторонних нелегитимных мер".

Он также отмечал, что Москва отреагирует в случае введения "адских" новых санкций США.

"Как мы отреагируем будет видно, я сейчас не хочу гадать, на что решится Запад, - нам грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями", - указывал Лавров.