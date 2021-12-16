Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генсек НАТО назвал Россию агрессором и призвал изменить поведение

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - НАТО считает, что Россия по отношению к Украине является агрессором и должна изменить поведение. С такими заявлениями выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО... Наше сотрудничество с Украиной оборонное, это вовсе не угроза для России", - заверил генсек.

Украина НАТО Йенс Столтенберг

Новости

Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания

Китайские кредиторы Evergrande подали к ней иски на сумму более $13 млрд

В Латвии вырос поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии

Пандемия коронавируса

В Белоруссии разрешили российскую вакцину "КовиВак"

В Белоруссии разрешили российскую вакцину "КовиВак"

Apple отложила на неопределенный срок возврат сотрудников в офис

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 272 млн

СМИ сообщили о захвате здания правительства национального единства Ливии

Пандемия коронавируса

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });