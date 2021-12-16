Генсек НАТО назвал Россию агрессором и призвал изменить поведение

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - НАТО считает, что Россия по отношению к Украине является агрессором и должна изменить поведение. С такими заявлениями выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО... Наше сотрудничество с Украиной оборонное, это вовсе не угроза для России", - заверил генсек.