МИД РФ пояснил, почему НАТО демонизирует Россию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - НАТО нуждается в "большом противнике" для продолжения своего существования, и именно поэтому демонизирует Россию, приписывая ей агрессивные намерения, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это очередное упражнение в деле демонизации России, происходит приписывание Москве каких-то агрессивных намерений. Заботься НАТО о реальных проблемах безопасности, она призвала бы Киев прекратить саботировать Минские договоренности, отвести войска от линии соприкосновения и незамедлительно приступить к их полному выполнению в диалоге с Донецком и Луганском", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Так дипломат прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в связи с ситуацией вокруг Украины альянсу надо готовиться к худшему.

По словам Грушко, "ничего нового мы не услышали". Это лишь еще одно свидетельство того, что НАТО не может существовать без "большого противника", отметил замминистра.

Он заметил, что Столтенберг "ни слова не обмолвился" о необходимости выполнения Минских соглашений. "Понятно почему: ничего не должно отвлекать НАТО от задачи сдерживания России", - считает Грушко.