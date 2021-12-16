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Европейский регулятор дал зеленый свет двум лекарствам для лечения COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) в четверг сообщили, что рекомендовали одобрить препарат Xevudy на основе антител для лечения коронавируса, а также разрешить применять лекарство Kineret среди взрослых с COVID-19.

В распространенном агентством пресс-релизе говорится, что лекарство на основе моноклональных антител Xevudy "существенно сокращает количество госпитализаций и смертность среди пациентов как минимум с одним заболеванием, которое подвергает их риску тяжелого течения COVID-19". Более того, этот препарат, как ожидается, может быть эффективен в лечении заболевания вследствие заражения различными штаммами коронавируса, в том числе "омикроном". Препарат Xevudy разработан британской компанией GlaxoSmithKline Trading Services Limited совместно с американской Vir Biotechnology.

Комитет EMA по лекарственным препаратам рекомендовал одобрить его для лечения коронавируса у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, вес тела которых составляет не менее 40 килограмм. Как отмечается, рекомендации распространяются на лиц, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и находятся в группе повышенного риска развития тяжелого заболевания COVID-19.

В ходе клинических испытаний препарата лишь 1% пациентов - шестеро из 528 - находились в больнице более 24 часов. Для сравнения, в группе лиц, получивших плацебо, 6% заболевших - 30 из 529 - были госпитализированы, еще двое скончались.

Более того, по данным EMA, у препарата не так много побочных эффектов. Сообщалось лишь о проявлении небольшого числа аллергических реакций после его применения.

Теперь комитет EMA направит рекомендации по применению Xevudy Европейской комиссии, где уже примут решение в отношении применения препарата на территории стран-членов ЕС.

Что касается иммунодепрессивного препарата Kineret, в комитете EMA по лекарственным препаратам рекомендовали расширить область применения этого лекарства, в частности, среди лиц с пневмонией, которые нуждаются в дополнительном кислороде. Как отмечается, Kineret продает шведская фармацевтическая компания Swedish Orphan Biovitrum AB. Препарат уже одобрен в ЕС для лечения различных воспалительных процессов.

"Считается, что у пациентов с COVID-19 препарат сокращает воспаления, связанные с болезнью и, таким образом, уменьшает повреждение дыхательных путей, предотвращая развитие серьезной дыхательной недостаточности", - отмечается в пресс-релизе EMA.

Европейский регулятор отмечает существенное улучшение симптоматики у пациентов, которые принимают Kineret, а также сокращение риска ухудшения течения болезни или летального исхода.

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