Причиной переноса запуска телескопа "Джеймс Уэбб" стали неполадки с кабелем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Причиной переноса запуска космического телескопа "Джеймс Уэбб" (James Webb) стали неполадки c кабелем, связывающим космическую обсерваторию c наземным оборудованием. Об этом сообщил в ходе брифинга директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер.

"Проблема с интерфейсом, в электросети, соединяющей космическую обсерваторию с наземным оборудованием. Точнее проблема с кабелем, установленным на стартовом столе, происходят периодические потери сигнала", - сообщил Нойеншвандер.

Он подчеркнул, что расследование инцидента и поиск путей решения проблемы взяло на себя NASA при поддержке ESA.

Со своей стороны, руководитель дирекции NASA по научным миссиям Томас Цурбухен отметил, что аппарату предстоит пройти контрольный предстартовый тест, который продлится несколько часов. В ходе испытания будут проверены все системы аппарата и их готовность. Если по результатам проверок не будет выявлено никаких аномалий, то телескоп будет помещен под обтекатель ракеты-носителя.

По словам Цурбухена, переговоры европейского и американского космических ведомств, по итогам которых будут оглашены новые дата и время запуска аппарата, пройдут в 23:00 по Центральноевропейскому времени (17 декабря 02:00 по Москве).

В среду NASA перенесло запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб", ранее планировавшийся 22 декабря, на 24 декабря из-за проблем со связью.

В ноябре запуск аппарата на ракете-носителе Ariane-5 был также перенесен.

Изначально старт миссии "Джеймс Уэбб" планировался на 18 декабря, однако из-за инцидента, произошедшего в цехе вертикальной сборки во время подготовки аппарата к пуску, пуск был перенесен на 22 декабря.

Тогда, согласно отчету космического управления, во время подготовки телескопа к пристыковке к переходному отсеку ракеты-носителя Ariane-5 произошло незапланированное отстегивание одного из зажимов, который удерживает телескоп пристыкованным к переходному отсеку. В результате по всему телескопу прошла вибрационная волна.

По плану "Джеймс Уэбб" должен стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5, разработанной европейской частной компанией Arianespace.

По замыслу разработчиков, ракета должна вывести аппарат на орбиту, после чего "Джеймс Уэбб" самостоятельно продолжит четырехнедельный путь к своему пункту назначения – второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля.

Достигнув намеченной орбиты, "Джеймс Уэбб" начнет исследования космоса для поиска причин формирования вселенной и знаков потенциальной жизни на тысячах экзопланет, обнаруженных учеными в последние годы. В миссии принимают участие NASA, а также ESA и Канадское космическое агентство (CSA).

"Джеймс Уэбб" был разработан с целью продолжить и дополнить исследования космического телескопа Hubble, обладая по сравнению с ним большим охватом диапазона длин волн и улучшенной чувствительностью (в 100 раз). Телескоп оборудован рядом спектрографов, коронаграфов и камер для более качественного исследования Солнечной системы, чем его предшественники.

Идея создания телескопа возникла еще в 1996 году, и изначально запуск телескопа планировался на 2007 год. Однако пуск аппарата неоднократно откладывался, а стоимость проекта со временем достигла около $10 млрд.