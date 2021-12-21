Комиссия допустила телескоп James Webb к запуску 24 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по готовности космического телескопа James Webb ("Джеймс Уэбб") допустила аппарат к запуску в пятницу, 24 декабря, сообщил администратор NASA Билл Нельсон в ходе телеконференции, посвященной предстоящему запуску.

"Мы готовы к запуску в пятницу, 24 декабря" - заявил он.

"Комиссия по готовности телескопа только что одобрила его", - добавил Нельсон.

James Webb - орбитальная инфракрасная обсерватория, которая заменит космический телескоп Hubble. Выйдя на орбиту, он станет самым большим в мире космическим телескопом.

Первоначально он назывался "Космический телескоп нового поколения". В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906-1992), возглавлявшего NASA в 1961-1968 годах, во время реализации программы "Аполлон".

James Webb был разработан с целью продолжить и дополнить исследования космического телескопа Hubble, обладая по сравнению с ним большим охватом диапазона длин волн и улучшенной в 100 раз чувствительностью.

Телескоп обладает составным зеркалом 6,5 метра в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 м, также аппарат оборудован рядом спектрографов, коронаграфов и камер для более качественного исследования Солнечной системы, чем его предшественники.

По плану "космическая обсерватория должна стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5, разработанной европейской частной компанией Arianespace. Ракета должна вывести аппарат на орбиту, после чего James Webb самостоятельно продолжит четырехнедельный путь к своему пункту назначения - второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля.

Достигнув намеченной орбиты, James Webb начнет исследования космоса для поиска причин формирования вселенной и знаков потенциальной жизни на тысячах экзопланет, обнаруженных учеными в последние годы. В миссии принимают участие NASA, а также Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA).

Ориентировочная стоимость проекта составляет 9,8 млрд долларов.

Hubble был запущен 24 апреля 1990 года. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.