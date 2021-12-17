Сенат США утвердил Николаса Бернса послом в Китае

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США одобрил кандидатуру Николаса Бернса на пост американского посла в Китае, сообщают местные СМИ.

Согласно итогам голосования 75 сенаторов проголосовали "за", 18 - "против".

Отмечается, что выдвижение Бернса в августе вызвало двухпартийную поддержку, но его утверждение было отложено в прошлом месяце сенатором Марко Рубио.

Рубио согласился отменить запрет, когда сенат единогласно проголосовал в четверг за запрет импорта из китайского региона Синьцзян из-за предполагаемого использования принудительного труда.

Бернс - профессор Гарварда и экс-постпред США при НАТО заявил на слушаниях по утверждению, что Китай представляет "самую большую угрозу безопасности нашей страны и демократического мира" в XXI веке.

Однако, подчеркнул он, Китай "не всемогущ" и США сохраняют "существенные" преимущества перед растущей сверхдержавой.