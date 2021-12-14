Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия и Китай обсудят ситуацию в Европе на фоне агрессивной риторики НАТО и США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проведут переговоры по видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В миреСША допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на УкраинуСША допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на УкраинуЧитать подробнее

Выступления лидеров пройдут в открытом режиме, отметил он.

Песков уточнил основные темы саммита РФ-КНР. "Безусловно, это двусторонние отношения, весь комплекс двусторонних отношений. Это энергодиалог, это сотрудничество в области высоких технологий, и торговля", - отметил Песков.

Кроме того, по его словам, "это ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, которая весьма и весьма напряженная".

"Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и США. Это требует нашего с китайцами обсуждения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

По итогам общения глав государств помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет с журналистами конференц-колл.

Владимир Путин Си Цзиньпин Дмитрий Песков Китай НАТО

Новости по теме

Новости

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Зеленский упрекнул Запад в том, что тот не подталкивает РФ к переговорам

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока 2"

Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

Пандемия коронавируса

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Южная Корея продлила рекомендации по отмене поездок за границу из-за штамма "омикрон"

Министр обороны США заверил Литву в поддержке против Белоруссии, России и Китая

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

Boeing запланировала провести второй непилотируемый полет корабля Starliner в 2022 году

Пандемия коронавируса

Самолет с российскими медиками прибыл в ЮАР

США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину

США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину

Что произошло за день: понедельник, 13 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });