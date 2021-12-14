Россия и Китай обсудят ситуацию в Европе на фоне агрессивной риторики НАТО и США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проведут переговоры по видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выступления лидеров пройдут в открытом режиме, отметил он.

Песков уточнил основные темы саммита РФ-КНР. "Безусловно, это двусторонние отношения, весь комплекс двусторонних отношений. Это энергодиалог, это сотрудничество в области высоких технологий, и торговля", - отметил Песков.

Кроме того, по его словам, "это ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, которая весьма и весьма напряженная".

"Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и США. Это требует нашего с китайцами обсуждения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

По итогам общения глав государств помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет с журналистами конференц-колл.