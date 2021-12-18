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Антонов счел, что причина миграционного кризиса в Белоруссии кроется в политике Запада

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Политика США и Запада стала основной причиной кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

Он согласился с ведущим интервью журналистом, который сказал, что предыдущие войны США способствовали глобальному кризису с беженцами, а некоторые из этих мигрантов оказались в центре конфликта на границе между Белоруссией и Польшей.

"Вы абсолютно правы, пытаясь понять корни нынешнего кризиса на белорусской границе. Более глубокой причиной сложившейся ситуации являются попытки западных стран, в том числе США, навязать свое видение демократии всему миру", - заявил Антонов.

Он отметил, что такая деятельность Соединенных Штатов и их партнеров за последние десятилетия привела к целому ряду региональных конфликтов и ухудшению ситуации в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки, что вызвало рост миграционных потоков.

"К сожалению, Запад не выполнил своих обещаний восстановить государства, пострадавшие от войн, и вернуть жизнь людей в нормальное русло. Именно поэтому Белоруссия стала транзитной точкой для беженцев. Это произошло не по вине Минска", - подчеркнул российский дипломат.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Белоруссия Анатолий Антонов США Польша Белоруссия

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