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Минск направит ЕС дело о действиях польских силовиков во время миграционного кризиса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минск планирует передать международным и европейским структурам, в том числе Европарламенту, пять томов уголовного дела о действиях польских силовиков на границе во время миграционного кризиса.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также в Палату представителей нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки", - заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться через границу с Польшей, чтобы оттеснить их польские силовики применили спецсредства.

После этого Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ст.128 УК (Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Евросоюз Белоруссия Польша

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