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Три самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт столицы Афганистана Кабул и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана, сообщает в субботу военное ведомство РФ.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

"Также на всех российских военно-транспортных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания", - говорится в сообщении.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована четвертая эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 300 граждан Российской Федерации, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из 3-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул", - говорится в сообщении.

Ранее, в период с 26 августа по 1 декабря самолётами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено 72 тонны гуманитарного груза.

Хроника 18 июля – 18 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Россия Афганистан Кабул Ил-76

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