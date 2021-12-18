Три российских самолета с 200 эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Три российских военно-транспортных самолета Ил-76 с около 200 эвакуируемыми гражданами в субботу вылетели из Афганистана, сообщили в Минобороны России.

По его данным, на их борту граждане Российской Федерации, Киргизской Республики и афганские студенты, проходящие обучение в вузах России.

Отмечается, что эвакуируемых граждан самолеты Минобороны доставят на подмосковный аэродром Чкаловский.

Военные сообщили, что для дозаправки самолеты военно-транспортной авиации осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).

Ранее в субботу три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт столицы Афганистана Кабул. Всего доставлено 36 тонн груза, включая продукты питания и лекарственные препараты, рассказали военные.

В период с 26 августа по 1 декабря этого года самолетами военно-транспортной авиации из этой страны было эвакуировано 770 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонны гуманитарного груза.