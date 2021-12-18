Продаваемые в интернете аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Украшения и аксессуары, которые якобы защищают от мобильных сетей 5G и продаются в интернете, на самом деле оказались радиоактивными, сообщает "Би-би-си".

Голландский регулятор по вопросам ядерной и радиационной безопасности ANVS выпустил специальное предупреждение по поводу десяти таких товаров. Потребителям рекомендовано не покупать данные предметы, так как их долгое ношение может быть опасно.

Среди таких продуктов оказались браслеты, подвески и маски для сна. В числе радиоактивных "защитников" даже браслет Magnetix Wellness, предназначенный для детей.

ANVS рекомендует немедленно прекратить ношение этих предметов, надежно упаковать их и отложить.

Все продавцы подобных радиоактивных украшений в Нидерландах уже установлены. Они оповещены, что их продукция запрещена, теперь они обязаны проинформировать покупателей.

"Би-би-си" напоминает, что на самом деле не доказан какой-либо вред от сетей 5G. Всемирная организация здравоохранения особо подчеркивает, что эти мобильные сети безопасны и с точки зрения влияния на здоровье не отличаются от давно используемых 3G или 4G.

Несмотря на данные ученых, многие верят, что сети 5G несут опасность. Сторонники теории заговора зачастую покупают специальные предметы для защиты от мобильных сетей, однако никакого доказанного эффекта от них нет.