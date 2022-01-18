Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании и грузовые перевозчики в минувший понедельник предупредили администрацию президента США Джо Байдена, что размещение инфраструктуры сотовых сетей 5G вблизи аэропортов может привести к отмене сотен рейсов.

Соответствующее письмо, на которое ссылаются местные СМИ, руководители крупных авиакомпаний направили директору Национального экономического совета Белого дома Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттиджичу, главе Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стивену Диксону и председателю Федеральной комиссии по связи Джессике Розенворсел.

"Необходимо немедленное вмешательство, чтобы избежать значительных сбоев в работе, которые скажутся на авиапассажирах, грузоотправителях, цепочках поставок и доставке необходимых медикаментов", - говорится в письме.

В нем сказано, что C-диапазон 5G вызывает сбои в работе приборов самолетов, которые могут привести к непригодности "огромных участков" воздушного флота США.

Авторы письма призвали не допускать внедрения 5G в пределах двух миль от аэропортов до тех пор, пока FAA не найдет способ для самолетов безопасно летать.

Федеральное управление гражданской авиации США в воскресенье сообщило, что примерно 45% парка коммерческих самолетов США будут допущены для выполнения посадок в условиях низкой видимости в аэропортах, где будет развернута новая услуга 5G.

"Это означает, что в такой день, как вчера, более 1,1 тысячи рейсов будут отменены, перенаправлены или задержаны", - написали в письме руководители Delta Airlines, United Airlines, FedEx, UPS и других.

Днем ранее на востоке США была снежная буря.