Российские Ту-22М3 выполнили патрулирование воздушного пространства Белоруссии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили совместное патрулирование с авиацией и войсками ПВО Белоруссии, сообщили в субботу в Минобороны России.

"В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что продолжительность полета составила около четырех часов.

Как сообщили военные, все поставленные задачи были выполнены полностью. Бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

Ранее в субботу в Минобороны Белоруссии сообщили, что Россия направила Ту-22М3 для совместного патрулирования госграницы Белоруссии. Полет проходил в сопровождении истребителей СУ-30СМ Белоруссии и РФ. В телеграм-канале министерства опубликованы кадры воздушного патрулирования.

Полеты состоялись на фоне кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.