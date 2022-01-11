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Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства
Фото: Минобороны Белоруссии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ Союзного государства, сообщило Минобороны Белоруссии во вторник.

В телеграм-канале министерства опубликованы кадры патрулирования, на которых истребители оснащены ракетами.

В декабре и ноябре прошлого года российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Белоруссии.

18 декабря сообщалось, что патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые отработали совместные задачи с авиацией и войсками ПВО Минобороны Белоруссии. Тогда продолжительность полета Ту-22М3 составила около четырех часов, сообщило российское военное ведомство.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолетов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В декабре Минобороны Белоруссии объявило, что армия этой страны получила из России партию современных бронетранспортеров БТР-82А.

В конце декабря стало известно, что Россия поставила Белоруссии модернизированные самоходные гаубицы "Акация".

В ноябре 2021 года Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы на фоне обострения отношений Белоруссии с европейскими странами.

12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников. Российское подразделение осуществило десантирование в Гродненской области Белоруссии, приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Официально сообщалось, что при десантировании под Гродно погибли двое российских военнослужащих.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.

Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

6 октября 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.

10-15 сентября 2021 года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных.

8 ноября прошло года стало известно, что Москва и Минск продлили на 25 лет соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах. Это следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии, которые были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Белоруссия

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