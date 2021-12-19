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СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына
Ким Ё Чжон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предположительно, получила назначение на более высокую должность, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные СМИ Северной Кореи.

В сообщениях северокорейского агентства ЦТАК, посвященных траурным мероприятиям по поводу годовщины смерти предыдущего лидера страны Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон была упомянута в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В связи с этим Yonhap предполагает, что сестра северокорейского лидера была назначена либо членом Политбюро, либо заместителем.

Кроме того, в ходе телетрансляции Ким Ё Чжон была показана рядом с тремя членами Политбюро.

Ким Ё Чжон - родная сестра северокорейского лидера. Ее часто называют в числе возможных преемников Ким Чен Ына, особенно когда появляются слухи о его проблемах со здоровьем.

Ким Чен Ыну еще нет сорока лет. Он возглавил КНДР в 2011 году после смерти отца Ким Чен Ира.

КНДР Ким Чен Ын Ким Ё Чжон

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