В КНДР обеспокоены резким похудением Ким Чен Ына

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Граждане Северной Кореи, по утверждениям официальных СМИ этой страны, обеспокоены тем, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заметно похудел, сообщает в понедельник Associated Press.

Агентство отмечает, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес. Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако на новых снимках видно, что он похудел, и, вероятно, сбросил порядка 10-20 кг.

Kim Jong Un"s weight loss addressed in North Korean media reports https://t.co/6b5vsxLm01 — breakingnews.ie (@breakingnewsie) June 28, 2021

При этом северокорейские СМИ выпустили статьи и сюжеты на ТВ, посвященные похудевшему лидеру.

"Наши сердца заболели, когда мы увидели истощенный вид (Ким Чен Ына - ИФ). Все говорят, что у них буквально слезы текут", - цитирует северокорейское телевидение одного из граждан страны.

Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что внимание к здоровью лидера может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".

Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.