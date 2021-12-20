Число зараженных COVID-19 в мире превысило 274,6 млн человек

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 274 696 123, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 354 324 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 846 823 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 806 438.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 746 838, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 477 554 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 213 762 человека, из них умерли 617 803.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 689,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 478 человек, Индии - 341, Бразилии - 2 877.