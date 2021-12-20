Забастовка в Brussels Airlines приведет к отмене половины рейсов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Часть сотрудников авиакомпании Brussels Airlines не выйдут в понедельник работать, они бастуют из-за "невыносимых" условий труда, сообщает RTBF.

Поэтому вместо 116 намеченных на 20 декабря рейсов авиакомпания совершит только около половины. Забастовка затронет интересы 25% пассажиров, сказала представитель авиаперевозчика Ким Данен. По ее словам, приоритет в этой ситуации отдан дальним рейсам, которые невозможно заменить, а также рейсам, на которые продано много билетов.

Пассажиры, чей рейс будет отменен, смогут позднее в понедельник сесть на другой рейс в нужном им направлении или улететь самолетом других компаний группы Lufthansa, в которую входит и Brussels Airlines.

Тем, кто откажется лететь другим рейсом, пообещали вернуть деньги.