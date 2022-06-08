Парижский аэропорт "Шарль де Голль" 9 июня отменит четверть рейсов из-за забастовки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Парижский аэропорт "Шарль де Голль" 9 июня отменит около четверти рейсов, запланированных на период с 7 утра до 14 часов из-за забастовки персонала, пишет Le Figaro со ссылкой на аэропортового оператора "Аэропорты Парижа".

Бастующие требуют повышения зарплаты. Семь профсоюзов, в которых состоят сотрудникки аэропорта, призывают трудящихся требовать повысить им зарплату на 300 евро в месяц "для всех и безо всяких условий". "Несмотря на возобновление воздушного трафика и получаемую от этого прибыль, наша работа не вознаграждается по ее справедливой стоимости", - говорится в совместном заявлении профсоюзов.

Управление гражданской авиации DGAC попросило авиакомпании по возможности перенести свои рейсы, которые этот аэропорт должен был принять или отправить в четверг с 7 до 14 часов.

Air France, основной авиаперевозчик, базирующийся в "Шарль де Голле" из-за этого отменила 85 рейсов на ближние и средние расстояния. Также компания предупредила об изменении расписания дальних рейсов. Пассажиров обо всех изменениях компания уведомит напрямую.

Забастовка происходит в ситуации, когда многие аэропорты Европы после пандемии испытывают значительную нехватку персонала, отмечает Figaro. По оценке профсоюза работников аэропортов FO, за два года пандемии отрасль потеряла около 15 тысяч рабочих мест. С учетом возобновления активизации авиаперевозок значительно выросла нагрузка на сотрудников аэропортов, которые сохранили работу.