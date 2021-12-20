Порошенко заподозрили в госизмене и финансировании терроризма

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований уведомило экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о поставках угля с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Уведомление о подозрении направлено на почту по месту жительства и месту работы", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. По итогам президентских выборов в 2019 году он уступил победу Владимиру Зеленскому.

Накануне сообщалось, что Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

17 декабря следователи Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из Донбасса. Он проигнорировал представителей правоохранительного органа.