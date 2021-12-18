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Порошенко отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", сообщается на странице партии в Фейсбуке.

"В субботу и воскресенье он (Порошенко - ИФ) проведет ряд встреч в Турции. В частности, в честь годовщины получения томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле", - говорится в сообщении.

В "Евросолидарности" добавили, что об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

"Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей", - отмечено в посте.

При этом, 20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Как сообщается, также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Ранее сообщалось, следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 17 декабря, пытались вручить пятому президенту Украины Петру Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Однако Порошенко проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. При этом, в пресс-службе "Евросолидарности" заявили, что адвокаты Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и аргументы относительно "политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности".

Украина Петр Порошенко Турция Польша Евросолидарность

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