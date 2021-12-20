Дело задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги передано в прокуратуру

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги передано в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Белоруссии.

Мера пресечения для нее осталась прежней - домашний арест. Обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, уточнили в ведомстве.

Сапеге было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. В том числе, в разжигании социальной вражды и применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

"Обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве", - отметили в СК.

Как сообщалось, самолет Ryanair, в котором Роман Протасевич и Софья Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы, в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими. После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. Адвокат к Сапеге был впервые допущен 28 мая.