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Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы

Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге грозит шесть лет тюрьмы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Задержанной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение, сообщает русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источники.

По данным СМИ, основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников "Би-би-си", Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда девушку смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать президент Белоруссии, сказал адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

По словам источников, в пятницу, 3 декабря, Сапегу вызывали в СК на следственные действия. "До этого с 20 октября она находилась под домашним арестом в белорусском городе Лида, в квартире родителей, где она прописана. При этом родители были вынуждены переселиться на дачу. Связи с дочерью у них, по словам источников, с середины октября не было", - сказано в сообщении.

Задержание

Гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета Сапега была задержана в Белоруссии в мае.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Среди пассажиров рейса была Сапега и ее друг бывший редактор признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в республике.

Белоруссия Софья Сапега

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